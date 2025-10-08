Посол України в Польщі: Україна не втручається в судову справу щодо підриву «Північних потоків»

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що Україна не втручається в польську судову справу щодо Володимира Ж. Німеччина звинувачує його в підриві «Північних потоків» і вимагає екстрадиції. Про це посол заявив в інтервʼю польському медіа RMF 24. Боднар прокоментував слова премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска, який напередодні заявив, що переслідування чи екстрадиція українця Володимира Ж. до Німеччини «не в інтересах Польщі».

«У наших інтересах захищати наших громадян, і все залежить від верховенства права. Ми не втручаємося, це судова справа. Ми можемо лише продемонструвати, як захищатися», — сказав посол. Він наголосив, що як посол захищатиме кожного громадянина України. Володимира Ж. затримали в Польщі 30 вересня. За версією німецького слідства, він є інструктором з дайвінгу й у вересні 2022 року вирушив до Балтійського моря на яхті з Ростоку, після чого спустився під воду і встановив вибухові заряди на підводному трубопроводі. Його заарештували 1 жовтня.