Суд у Варшаві заарештував підозрюваного українця у справі про підрив «Північних потоків»

Варшавський окружний суд вирішив взяти під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2» у 2022 році.

Про це повідомляє RMF FM.

Протягом цього часу прокуратура має отримати документи з Німеччини, перекладені польською, після чого вона вирішить, чи передавати його туди.

Суддя Агата Вельголевська сказала, що тимчасовий арешт не обов’язково означає, що Володимира Ж. залишать під вартою довше або екстрадують.

Адвокат підозрюваного Тимотеуш Папроцький заявив, що оскаржить це рішення. Він зазначив, що вважає арешт занадто суворим, і звернув увагу на помилки в особистих даних свого клієнта в документах.

За словами адвоката, твердження про можливу втечу Володимира Ж. безпідставні, адже він понад три роки живе в Польщі з родиною та керує будівельним бізнесом у Прушкові.

Суд знову розгляне питання арешту українця через сім днів.

Володимира Ж. затримали в Польщі 30 вересня. За версією німецького слідства, він є інструктором з дайвінгу і у вересні 2022 року вирушив до Балтійського моря на яхті з Ростоку, після чого спустився під воду та встановив вибухові заряди на підводному трубопроводі.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

Німеччина розслідує роль ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в підриві «Північних потоків», про що писала американська газета The Wall Street Journal. Зеленський нібито спочатку схвалив план, однак пізніше наказав скасувати, а Залужний всупереч цьому продовжив операцію.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.