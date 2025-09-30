У Польщі затримали українця, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків»

У Польщі затримали українця на імʼя Володимир, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків».

Про це повідомляє кореспондент польського медіа RMF FM.

За версією німецького слідства, він є інструктором з дайвінгу і у вересні 2022 року вирушив до Балтійського моря на яхті з Ростоку, після чого спустився під воду та встановив вибухові заряди на підводному трубопроводі.

Чоловіка розшукували за Європейським ордером на арешт, який видав німецький суд. Затримали українця у місті Прушкув, що неподалік Варшави. Зараз його перевели до районної прокуратури у Варшаві.

Адвокат Володимира розповів, що, на думку захисту, немає підстав для екстрадиції його клієнта до Німеччини. Він зазначив, що наразі невідомо, чи брав той участь у диверсійній операції.

Адвокат додав, що очікує на офіційний план процесуальних дій щодо свого підзахисного та на інформацію про намір німецької системи правосуддя висунути йому звинувачення, які потім передадуть до районної прокуратури.

Після цього почнеться процедура екстрадиції, але чи передадуть українця німецькій системі правосуддя, поки невідомо. Рішення ухвалюватиме суд, а захист Володимира намагатиметься запобігти екстрадиції.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

Німеччина розслідує роль ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в підриві «Північних потоків», про що писала американська газета The Wall Street Journal. Зеленський нібито спочатку схвалив план, однак пізніше наказав скасувати, а Залужний всупереч цьому продовжив операцію.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі у диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.