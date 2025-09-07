Саміт «Коаліції охочих», наймасованіша дронова атака РФ і відновлення трансляцій у Раді. Головне за тиждень

Цього тижня однією з головних політичних подій стала зустріч «Коаліції охочих» у Парижі. Тим часом росіяни масовано атакували Україну, випустивши рекордну кількість безпілотників.

У Верховній Раді відновили онлайн-трансляції засідань парламенту, а Сили оборони звільнили два селища на Донеччині.

У світі серед важливого і трагічного — смерть відомого італійського модельєра Джорджо Армані та аварія фунікулера в Лісабоні з десятками жертв.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Саміт «Коаліції охочих»

Зустріч членів «Коаліції охочих» відбулася 4 вересня в Парижі в гібридному форматі. Її ініціювали премʼєр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон.

У засіданні взяли участь 34 лідери, зокрема президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генсек НАТО Марк Рютте і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Учасники саміту передусім обговорювали гарантії безпеки для України, а наприкінці зателефонували президенту США Дональду Трампу.

Згодом Зеленський і Макрон оголосили підсумки саміту. Зокрема, французький лідер заявив, що «Коаліція охочих» створила певну схему військового і політичного залучення, щоб гарантувати мир і безпеку Україні.

За словами Макрона, наразі 26 країн формально погодилися або надіслати контингент в Україну, або надати певні засоби для підтримки сил коаліції задля безпеки на морі чи в небі. Мета цих сил — гарантувати мир і послати стратегічний сигнал, щоб запобігти відновленню боїв.

Усі заяви з пресконференції Зеленського і Макрона читайте в новині за посиланням.

Смерть модельєра Джорджо Армані

4 вересня у віці 91 року помер всесвітньо відомий італійський модельєр Джорджо Армані.

У модному домі Giorgio Armani, який він очолював, заявили, що Армані працював до останніх днів, «присвячуючи себе компанії, колекціям і багатьом поточним і майбутнім проєктам».

Як пише італійське медіа La Republicca, модельєр відновлювався вдома після госпіталізації. Це тримали в секреті до кінця.

Похорон також зробили непублічним — цього хотів сам Армані.

Відновлення онлайн-трансляції засідань парламенту

Верховна Рада 4 вересня ухвалила постанову № 13719, що відновлює прямі трансляції засідань парламенту, які припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. За проголосували 266 депутатів.

Трансляції відновлять із середини вересня. Нардепи пояснили, що запровадження таких змін сприятиме підвищенню прозорості та підзвітності Верховної Ради України, зміцненню довіри громадян і виконанню міжнародних рекомендацій.

Масована атака Росії на Україну

У ніч проти 7 вересня росіяни оновили рекорд масованих атак, запустивши одночасно 810 безпілотників і 13 ракет по Україні. Частина з них, як зазвичай, вдарила по житлових будинках, а частина — вперше по будівлі Кабміну в Києві та мосту через Дніпро в Кременчуці.

Також під ударом опинилися Одещина, Запоріжжя та Полтавщина.

У Києві найбільше постраждав Святошинський район — там частково обвалився підʼїзд 9-поверхівки. Внаслідок атаки загинула матір з двомісячною дитиною.

Сили оборони звільнили два селища на Донеччині

1 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили про звільнення від росіян селища Новоекономічне в Донецькій області. Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» зайшли в населений пункт і підняли там український прапор.

Вже наступного дня стало відомо про деокупацію ще одного селища на Донеччині — Удачне. Ті самі бійці полку «Скеля» знищили там всі опорні пункти росіян.

Аварія фунікулера в Лісабоні

Увечері 3 вересня у столиці Португалії Лісабоні зійшов з рейок популярний туристичний фунікулер Gloria, який має статус національної пам’ятки. Його відкрили ще в 1885 році. Фунікулер з’єднує центр Лісабону з районом Байрру-Алту. Його активно використовували як мешканці, так і туристи.

Внаслідок інциденту загинуло 17 людей, ще 21 людина постраждала. Серед жертв — громадянин України.

У першому звіті про розслідування аварії фунікулера в Лісабоні можливою причиною називають розрив троса між двома вагонами.