Помер модельєр Джорджо Армані. Йому був 91 рік

У віці 91 року помер всесвітньо відомий італійський модельєр Джорджо Армані.

Про це повідомив модний дім Giorgio Armani в Instagram.

«Синьйор Армані, як його завжди з повагою і захопленням називали співробітники, спокійно пішов у вічність, в оточенні своїх близьких. Невпинний до кінця, він працював до останніх днів, присвячуючи себе компанії, колекціям та багатьом поточним та майбутнім проєктам», — йдеться у дописі.

Попрощатись з модельєром можна буде 6 та 7 вересня в Армані-Театрі в Мілані. Похорон буде непублічний — цього хотів сам Армані.

Як пише італійське медіа La Republicca, модельєр відновлювався вдома після госпіталізації. Це тримали в секреті до кінця.

«Пішов так, як завжди хотів, якщо знати його: працюючи», — йдеться в некролозі.

The Business of Fashion

Що відомо про Джорджо Армані

Італійський модельєр, підприємець і засновник модного дому Armani народився 11 липня 1934 року в італійському місті П’яченца. Спершу він вивчав медицину, але залишив університет і почав працювати у знаменитому міланському універмазі Rinascente, а згодом став дизайнером бренду Nino Cerruti.

У 1975 році разом із Серджо Ґалеотті Армані створив власний бренд Giorgio Armani S.p.A.. Його стиль вирізняється елегантністю, мінімалізмом і чіткими лініями. У 1980-х роках Армані здобув світове визнання, зокрема завдяки костюмам для голлівудських фільмів.

2008 року Армані отримав державну нагороду Франції — орден Почесного легіону. Його модельєру вручив тодішній французький президент Ніколя Саркозі.

Сьогодні бренд Armani можна знайти у великих універмагах по всьому світу разом із 500 ексклюзивними роздрібними магазинами. Це не лише одяг, а й парфуми, аксесуари, меблі, готелі та ресторани.