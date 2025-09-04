Верховна Рада відновила онлайн-трансляції засідань парламенту

Верховна Рада ухвалила постанову № 13719, яка відновлює прямі трансляції засідань парламенту. За проголосували 266 депутатів.

Про результати голосування повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Трансляції відновлять з середини вересня.

Раніше нардепи пояснювали, що запровадження таких змін сприятиме:

підвищенню прозорості та підзвітності Верховної Ради України;

зміцненню довіри громадян;

виконанню міжнародних рекомендацій.

Народні обранці проголосували за відновлення роботи телеканалу «Рада» для онлайн-трансляції засідань, організації та проведення офіційних виступів і заяв керівництва парламенту, а також брифінгів нардепів.

Відновлення онлайн-трансляцій з ВРУ

Транслювати засідання Ради припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. Також журналісти не мали доступу для роботи в будівлі Верховної Ради — знову пускати їх почали у травні 2024 року.

А в січні 2025 року відновили трансляцію засідань комітетів Ради, однак не самого парламенту.

Громадські організації та медіа 28 липня звернулися до парламенту з вимогою відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі «Рада» і завчасно публікувати порядок денний.

До Верховної Ради України 29 липня внесли постанову № 1963027, яка передбачає повернення прямих трансляцій засідань. Рада знову буде відкритим майданчиком для українців, щойно «відпадуть безпекові ситуації», казав після цього голова парламенту Руслан Стефанчук.

Уперше пряму трансляцію засідання Верховної Ради після початку повномасштабного вторгнення провели 31 липня — у день голосування парламенту за повернення незалежності САП і НАБУ.