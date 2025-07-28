Громадськість і медіа закликають Верховну Раду відновити онлайн-трансляції засідань

Громадські організації та медіа звернулися до парламенту з вимогою відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі «Рада» й завчасно публікувати порядок денний.

Відповідна заява опублікована на сайті громадського руху «ЧЕСНО».

Зокрема, громадськість вимагає зробити це вже з наступного засідання, під час якого планується розгляд важливого законопроєкту про відновлення незалежності НАБУ та САП. На думку авторів заяви, прозорість роботи парламенту — це не лише внутрішнє питання, а й ключ до збереження міжнародної довіри.

«Ці рішення мають фундаментальне значення для антикорупційної реформи, міжнародної довіри до України та європейської інтеграції. Саме тому суспільство повинно мати змогу в режимі реального часу бачити, як голосують народні депутати та яку позицію озвучують публічно», — йдеться у зверненні.

Автори заяви попереджають, що відсутність висвітлення роботи парламенту лише поглиблює кризу довіри суспільства до влади.

«Ми живемо в умовах великої недовіри та суспільної напруги. Прозорість ухвалення рішень — це не формальність, а основа довіри парламенту. Закритість лише підсилює підозри щодо закулісних домовленостей і дискредитує інституції», — зазначається у зверненні.

На завершення автори заяви озвучили конкретну вимогу до Верховної Ради: «Ми вимагаємо: негайно відновити онлайн-трансляції пленарних засідань Верховної Ради — починаючи з наступного».

Заяву підписали зокрема:

Громадські організації: Детектор медіа, Transparency International Ukraine, Антикорупційний штаб, Інститут масової інформації, Антикорупційний центр «МЕЖА»;

Медіа: Bihus.Info, «Суспільне», «Українська правда», «Ґрати», «Еспресо» та інші.

Що кажуть народні депутати?

Про важливість відновлення онлайн-трансляцій пленарних засідань Верховної Ради говорять і деякі народні депутати. Так, нардеп від «Слуги народу» Роман Грищук вважає, що засідання, що відбудеться 31 липня, це «чудова можливість відновити пряму трансляцію засідань».

Своєю чергою, депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко закликає повернути канал «Рада» до його функціоналу, щоб забезпечувати повноцінне і рівне висвітлення роботи Верховної Ради.

Транслювати засідання Ради припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. Також журналісти не мали доступу до роботи в будівлі Верховної Ради — знову пускати їх почали у травні 2024 року.

А в січні 2025 року відновили трансляцію засідань комітетів Ради, однак не самого парламенту.

Автор: Артемій Медведок