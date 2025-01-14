Рада підтримала законопроєкт, який відкриває трансляції комітетів парламенту

Верховна Рада 14 січня у другому читанні підтримала законопроєкт № 11321, який відкриває трансляції комітетів Ради.
Про це повідомили нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк і нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.
Журналісти та громадськість зможуть бути присутні на засіданнях, які проводять у режимі відеоконференції, і на відкритих заходах.
Також запроваджують завчасне інформування про порядок денний таких засідань — щонайменше за 24 години до засідання.
Крім того, документ дозволяє журналістам і працівникам медіа вільно пересуватись під час комендантської години в межах здійснення своєї професійної діяльності. Це стосується медіа, акредитованих Генеральним штабом ЗСУ.
- Транслювати засідання комітетів, як і самої Ради, припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. Також журналісти не мали доступу до роботи в будівлі Верховної Ради — знову пускати їх почали у травні 2024 року.