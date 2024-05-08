Журналістів знову пускатимуть до Верховної Ради — Стефанчук підписав розпорядження

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до парламенту в умовах дії воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Ради.

Підписане Стефанчуком розпорядження затверджує положення «Про акредитацію медіа при Верховній Раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні».

Учора, 7 травня, Стефанчук і керівник Апарату Ради Вʼячеслав Штучний зустрілися з журналістами та поінформували їх про особливості роботи медіа у пресцентрі Ради, зокрема щодо дій під час оголошення повітряної тривоги.

В апараті Ради наголосили, що для представників медіа створені необхідні умови: обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо.

Стефанчук додав, що з огляду на безпекові вимоги максимальна кількість журналістів у пресцентрі — до 30 людей.