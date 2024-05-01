Журналістам відкриють доступ до Верховної Ради

Представники ЗМІ отримають доступ до кулуарів Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань у такому ж режимі, як і під час пандемії коронавірусу.
Про це під час круглого столу на тему «Про доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради та відновлення онлайн-трансляцій засідань парламенту» повідомив керівник Апарату Верховної Ради Вʼячеслав Штучний, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду. Під час засідання Верховної Ради у будівлі зможуть перебувати 20—30 представників ЗМІ. Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації. Після Великодня зберемо журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті», — зазначив Штучний.
Спікер Ради Руслан Стефанчук сказав, що необхідно «сформувати пул журналістів, які ставлять до себе високі репутаційні вимоги».
- З 24 лютого 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення росії до України, журналісти не мають доступу до роботи в будівлі Верховної Ради з міркувань безпеки.