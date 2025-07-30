Спікер Ради Стефанчук пояснив, чому засідання парламенту не транслюють наживо

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому засідання українського парламенту не транслюють в режимі реального часу.

Про це йшлося в його інтервʼю телеканалу «Рада».

Політик нагадав, що народні депутати ухвалили рішення припинити ефіри після початку повномасштабної війни у 2022 році з міркувань безпеки.

«Як би хто не ставився до парламенту, до окремих народних депутатів, це інституція, яка ухвалює інколи такі рішення, які ухвалити не може більше ніхто», — сказав Стефанчук.

Тоді постановили, що відео засідання публікуватимуть у відкритому доступі через одну годину після того, як воно завершиться.

«Це не рішення голови, не рішення президії, це постанова Верховної Ради України. Я думаю, це питання до тих хто, порушує це [правило]. Ще раз скажу: в українському парламенті ми завжди забезпечуємо і забезпечували відкритість, але в балансі з безпекою», — заявив Руслан Стефанчук.

Він також підкреслив, що журналісти мають доступ до Ради й висвітлюють події в її стінах: «Питання в тому, чому деякі депутати не користуються цією можливістю [йдеться про спілкування з представниками медіа] [...] Дехто розказує нам, що треба більше відкритися, а самі не відвідують [сесії парламенту]».

Рада знову буде відкритим майданчиком для українців, щойно «відпадуть безпекові ситуації», каже Стефанчук.

Відновлення онлайн-трансляцій з ВРУ

Про важливість відновлення онлайн-трансляцій пленарних засідань Ради говорять деякі народні депутати. Так, нардеп від «Слуги народу» Роман Грищук вважає, що засідання, що відбудеться 31 липня, — це «чудова можливість відновити пряму трансляцію засідань».

Своєю чергою, депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко закликає повернути канал «Рада» до його функціоналу, щоб забезпечувати повноцінне і рівне висвітлення роботи Верховної Ради.

Транслювати засідання Ради припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. Також журналісти не мали доступу до роботи в будівлі Верховної Ради — знову пускати їх почали у травні 2024 року.

А в січні 2025 року відновили трансляцію засідань комітетів Ради, однак не самого парламенту.

28 липня громадські організації та медіа звернулися до парламенту з вимогою відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі «Рада» й завчасно публікувати порядок денний. Підписантів уже майже сотня.

У вівторок, 29 липня, до Верховної Ради України внесли постанову № 1963027, яка передбачає повернення прямих трансляцій засідань.