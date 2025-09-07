Розслідування встановило можливу причину аварії фунікулера в Лісабоні

У першому звіті про розслідування аварії фунікулера в столиці Португалії Лісабоні 3 вересня можливою причиною називають розрив троса між двома вагонами.

Про це пише Assosiated Press.

У звіті зазначається, що дві кабіни проїхали не більше як 6 метрів, коли раптово втратили рівновагу, яку забезпечував зʼєднувальний кабель. Водій застосував ручне гальмо, щоб зупинити рух, але ці дії не вплинули на зупинку чи зниження швидкості кабіни, і вона продовжувала прискорено спускатися схилом.

«Оглянувши уламки на місці події, відразу стало зрозуміло, що зʼєднувальний кабель обірвався в місці кріплення до кабіни, яка перебувала на вершині пагорба», — йдеться у звіті.

Фунікулер Gloria був закріплений сталевими тросами. Один вагон може вмістити понад 40 людей. Точної кількості пасажирів у кожному вагоні на момент аварії ще не визначили.

Остаточний звіт, що містить факти, аналіз і висновки щодо причин аварії, має бути опублікований пізніше.