У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: десятки жертв і постраждалих

Ввечері 3 вересня в португальському місті Лісабон зійшов з рейок популярний туристичний фунікулер. Є загиблі та постраждалі.
Про це пишуть CNN Portugal і The Guardian.
Наразі офіційна причина аварії невідома, але португальські медіа пишуть, що, ймовірно, вздовж маршруту фунікулера обірвався трос. Через це транспорт втратив контроль і врізався в сусідню будівлю.
Внаслідок аварії загинули щонайменше 15 людей, ще 18 — зазнали поранень. Серед них є іноземні громадяни.
П’ятеро постраждалих перебувають у тяжкому стані. Рятувальна операція триває.
Міська рада Лісабону вже оголосила триденну жалобу за загиблими. Прокуратура і поліція розпочали розслідування причин аварії.
На трагедію вже зреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона висловила співчуття португальською мовою в соцмережі X.
«Із сумом я дізналася, що зійшов з рейок знаменитий «Елевадор да Глорія». Мої співчуття родинам жертв», — написала вона.
Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза заявив, що сподівається на швидке розслідування інциденту.
- Фунікулер Gloria, який потрапив в аварію, — одна з найвідоміших туристичних розваг Лісабону, і має статус національної пам’ятки. Його відкрили ще в 1885 році. Фунікулер з’єднує центр Лісабону з районом Байрру-Алту. Його активно використовують як мешканці, так і туристи.