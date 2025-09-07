Новини

Росіяни атакували Україну 805 дронами та 13 ракетами. Скільки збили

Ольга Березюк
У ніч проти 7 вересня росіяни завдали комбінованого удару по території України — атакували 818 дронами та ракетами наземного базування.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом вночі по Україні запустили:

  • 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;
  • 9 крилатих ракет «Іскандер-К»;
  • 4 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 із ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона знешкодила 751 повітряну ціль:

  • 747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 4 крилаті ракети «Іскандер-К».

Зафіксовано влучання девʼяти ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

У Києві загинули дві людини, зокрема однорічна дитина. Ще 18 людей постраждали. Також загиблі є на Дніпропетровщині й Запоріжжі. Троє людей постраждали в Одесі.

