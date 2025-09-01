Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині

Сили оборони України звільнили від росіян селище Новоекономічне в Донецькій області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

31 серпня бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» зайшли в населений пункт і підняли там український прапор.

У Генштабі зазначили, що військовим знадобилося два тижні, аби поступово, крок за кроком пройти кожну вулицю селища.

«Вночі — заведення груп, виявлення противника, скоординований штурм і зачистка», — описали етапи звільнення Новоекономічного в Генштабі.