Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині

Сили оборони України звільнили від росіян селище Новоекономічне в Донецькій області.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
31 серпня бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» зайшли в населений пункт і підняли там український прапор.
У Генштабі зазначили, що військовим знадобилося два тижні, аби поступово, крок за кроком пройти кожну вулицю селища.
«Вночі — заведення груп, виявлення противника, скоординований штурм і зачистка», — описали етапи звільнення Новоекономічного в Генштабі.
- 24 серпня головком Олександр Сирський повідомив про звільнення ще трьох сіл на Донеччині — Михайлівки, Зеленого Гаю та Володимирівки. Того ж дня стало відомо про деокупацію Новомихайлівки.