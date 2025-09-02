Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині

Сили оборони України звільнили від росіян селище Удачне в Донецькій області.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Бійці 425 окремого штурмового полку «Скеля» знищили всі опорні пункти росіян. Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор.
- 24 серпня головком Олександр Сирський повідомив про звільнення ще трьох сіл на Донеччині — Михайлівки, Зеленого Гаю та Володимирівки. Того ж дня стало відомо про деокупацію Новомихайлівки.
- 1 вересня Генштаб повідомив, що бійці полку «Скеля» звільнили від росіян селище Новоекономічне в Донецькій області.