Україна провела новий обмін полоненими. Більшість з них — цивільні

Україна 14 серпня провела 67-й обмін полоненими. З російського полону повернулися 84 українці — 33 військові та 51 цивільний.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед звільнених цивільних є й ті, кого росіяни утримували ще з 2014, 2016 і 2017 років.

Також серед звільнених військових — захисники Маріуполя. Майже всі повернуті потребують медичної допомоги та значної реабілітації.

За словами Зеленського, обмін відбувся за сприяння Обʼєднаних Арабських Еміратів, а також Координаційного штабу, ГУР, Офісу президента та українських спецслужб.

1 7











Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Telegram / Zelenskiy / Official

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що серед звільнених є незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення — від 10 до 18 років. Так, один українець пробув у полоні 4 013 днів. Його поневолили на Донеччині ще у 2014 році.

Також додому повернулися українці, засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки, зокрема три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них — вчителька початкової школи, яка потрапила в полон у 2019 році.

Серед звільнених сьогодні цивільних також 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років.

Повернути вдалося й військових — захисників з гарнізону Маріуполя, бійців Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. Загалом з неволі визволили 10 офіцерів.

Наймолодшому звільненому — 26 років, найстаршому — 74, з яких 7 останніх він провів у російській в’язниці.