Ексголову Державної судової адміністрації засудили на три роки. Він підбурював до хабарів суддям Верховного суду

Вищий антикорупційний суд 6 серпня виніс вирок ексочільнику Державної судової адміністрації України Олексію Сальнікову — його засудили до 3 років позбавлення волі за зловживання впливом, він підбурював до хабарів суддям Верховного суду. На такий же термін він не може обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Деталі наводить Transparency International Ukraine.
Суд залишив у силі заставу 575 320 грн і до моменту, коли вирок набере законної сили, зобов’язав Сальнікова не виїжджати за межі Києва та області без дозволу суду, а ще здати закордонний паспорт або інші документи для виїзду за кордон.
Прокурор просив призначити Сальнікову 7 років позбавлення волі, конфіскувати майно та позбавити рангу державного службовця за підбурювання до надання хабаря та шахрайство.
Захист просив виправдати Сальнікова. Адвокати стверджували, що всі дії ініціював заявник і свідок у справі — Олексій Гончар, а Сальніков нікого не підмовляв і не підбурював до хабаря. Також вони вважають, що свідчення Гончара ненадійні.
Що передувало
У 2023 році Сальнікова викрили на підбурюванні до хабаря суддям Верховного суду. Сальніков ще 5 березня 2023 року отримав від представника приватної компанії $7 500, з яких $5 000 треба було передати суддям за потрібне рішення, а $2 500 — залишити собі за посередництво.
Надалі Сальніков обіцяв допомогти у винесенні рішення Верховного суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови Всеволода Князєва. Однак після того як Князєва викрили на хабарі у $3 мільйони, поведінка Сальнікова різко змінилася — він почав ухилятися від вирішення питання, проте повертати отриманий хабар не збирався.
- 15 травня 2023 року стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі в майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, пізніше Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень. Після цього суд сім разів зменшував заставу — востаннє до 18,168 мільйона. 31 січня 2024 року цю суму внесли, і Князєв вийшов з-під варти.
- Наприкінці травня минулого року з Князєва зняли електронний браслет — він скаржився, що в нього «по шість годин немає світла і немає звʼязку, тому браслет є неефективним». Однак строк дії обовʼязків продовжили.
- У липні ВАКС зняв арешт з частини коштів ексголови Верховного суду Князєва.