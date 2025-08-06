Ексголову Державної судової адміністрації засудили на три роки. Він підбурював до хабарів суддям Верховного суду

Вищий антикорупційний суд 6 серпня виніс вирок ексочільнику Державної судової адміністрації України Олексію Сальнікову — його засудили до 3 років позбавлення волі за зловживання впливом, він підбурював до хабарів суддям Верховного суду. На такий же термін він не може обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Деталі наводить Transparency International Ukraine.

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Суд залишив у силі заставу 575 320 грн і до моменту, коли вирок набере законної сили, зобов’язав Сальнікова не виїжджати за межі Києва та області без дозволу суду, а ще здати закордонний паспорт або інші документи для виїзду за кордон.

Прокурор просив призначити Сальнікову 7 років позбавлення волі, конфіскувати майно та позбавити рангу державного службовця за підбурювання до надання хабаря та шахрайство.

Захист просив виправдати Сальнікова. Адвокати стверджували, що всі дії ініціював заявник і свідок у справі — Олексій Гончар, а Сальніков нікого не підмовляв і не підбурював до хабаря. Також вони вважають, що свідчення Гончара ненадійні.

Що передувало

У 2023 році Сальнікова викрили на підбурюванні до хабаря суддям Верховного суду. Сальніков ще 5 березня 2023 року отримав від представника приватної компанії $7 500, з яких $5 000 треба було передати суддям за потрібне рішення, а $2 500 — залишити собі за посередництво.

Надалі Сальніков обіцяв допомогти у винесенні рішення Верховного суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови Всеволода Князєва. Однак після того як Князєва викрили на хабарі у $3 мільйони, поведінка Сальнікова різко змінилася — він почав ухилятися від вирішення питання, проте повертати отриманий хабар не збирався.