ВАКС зняв арешт з частини коштів ексголови Верховного суду Князєва

Колегія суддів ВАКС 8 липня зняла арешт з деяких коштів ексголови Верховного суду Всеволода Князєва.
Про це повідомила громадська організація Transparency International.
Ідеться про понад 13 тисяч гривень на рахунку із заробітною платою Князєва як викладача Національного університету кораблебудування ім. Макарова. Зараз Князєв уже там не працює, оскільки з ним не продовжили контракт, поки він перебував у СІЗО.
У Transparency International підкреслюють, що колегія суддів обговорювала зняття арешту не лише із цього рахунку. Так, під час засідання клопотання також подав представник виконавчої служби, а саме — щодо арештованого рахунку, на якому зберігаються понад $33 тисячі, що належать Князєву.
У виконавчій службі заявили, що ці кошти потрібні їм для виконання рішення Печерського районного суду Києва у справі про конфіскацію подарунка вартістю понад 900 тисяч гривень.
Прокурор заперечував, адже Князєв нібито сам розповів виконавчій службі про цей рахунок, хоча мав інше майно для погашення боргу. Тож це може свідчити, що зняття цього арешту — ідея обвинуваченого. В результаті ВАКС відмовив у клопотанні.
- 15 травня 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі у майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень. Після цього суд сім разів зменшував заставу — востаннє до 18,168 мільйона. 31 січня 2024 року цю суму внесли, і Князєв вийшов з-під варти.
- Наприкінці травня з Князєва зняли електронний браслет — він скаржився, що к нього «по шість годин немає світла та немає звʼязку, тому браслет є неефективним».