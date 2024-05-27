З ексголови Верховного суду Князєва зняли електронний браслет, бо у нього «по шість годин немає світла й звʼязку»

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії обовʼязків ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву, але звільнила від носіння електронного браслета.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Князєв, як і раніше, має прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не відлучатися за межі України, утримуватись від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон.

Водночас колегія ВАКС вирішила зняти з Князєва електронний браслет, оскільки ексголова Верховного суду заявив, що в нього за його місцем проживання «по шість годин немає світла та немає звʼязку, тому браслет є неефективним». Князєв також стверджує, що браслет погано впливає на його здоровʼя.

Сторона захисту стверджувала, що прокурор не надав жодних доказів, які б підтверджували наявність ризиків.