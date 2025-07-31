В СБУ повідомили, що немає підстав не призначати Цивінського директором Бюро економічної безпеки

Підстав для того, щоб не призначати Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України, немає.

Про це повідомили у Службі безпеки України на його запит.

За словами Олександра Цивінського, СБУ не отримувала жодного запиту від уряду стосовно його кандидатури. У відомстві також розповіли, що перевірку проводили виключно на підставі звернення голови конкурсної комісії Лаури Стефан.

Лист, на який посилався Кабмін, датований 30 червня ― тобто вже після завершення конкурсу, рішення комісії та передачі документів уряду. Другого примірника листа не існує. Після повернення з КМУ його знищили.

Oleksandr Tsyvinskyi / Facebook

Цивінський наголошує на тому, що зараз немає жодного документа, що офіційно містить «безпекові ризики».

«Державна інституція, яка має захищати економіку, повинна починатись не з маневрів, а з принципів. Я пройшов відкритий конкурс. Усі документи подані. Рішення комісії ухвалене. Тепер рішення за Кабінетом міністрів України», — резюмував він.