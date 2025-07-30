Комісія з відбору голови БЕБ: Уряд має призначити директора Бюро до кінця місяця

Комісія з обрання директора БЕБ виконала свій мандат, Україна своєю чергою на виконання своїх зобов’язань перед МВФ має призначити директора Бюро до кінця цього місяця.

По це на пресконференції заявила голова комісії Лаура Стефан, передає «Бабель».

Вона нагадала, що комісія повторно направила всі документи Олександра Цивінського до уряду, бо вичерпала свій мандат і діяла відповідно до законодавства.

«Україна має угоду з МВФ, в якій прописано, що призначення директора БЕБ має відбутися до кінця цього місяця», — зазначила Стефан.

«Ніхто не довіряє країні лише за те, що вона створює законодавство, усі дивляться на те, яким чином країна виконує це законодавство», — додала вона.

Інший член комісії Джеймс Вассерстром додав, що в уряду немає маневру, він має призначити запропоновану кандидатуру.

Говорячи про дії СБУ, ще один член комісії Донатас Маласкевічюс назвав «неприйнятною» спробу СБУ вплинути на рішення комісії. Члени комісії не знають, які саме документи СБУ надіслала уряду і базуючись на чому той вирішив повернути кандидатуру.

Відповідаючи на запитання про лист СБУ, члени комісії зазначили, що СБУ почала перевірку ще у квітні й лише наприкінці червня, за півтори години до засідання, на якому мали оголосити переможця конкурсу СБУ, надіслала свою інформацію щодо родичів трьох кандидатів, а не самих кандидатів.

«Про [російський] паспорт батька Цивінського і СБУ, і публіка знали ще з 2023 року, коли він брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ. СБУ не говорить конкретно, що це загроза безпеці — там сказали, що вони продовжать працювати над вивченням інформації. Усі 16 кандидатів пройшли спецперевірку, її результатів ніхто не скасовував. До того ж Цивінський пропрацював 20 років у правоохоронних органах і мав доступ до державної таємниці», — зазначила Стефан і додала, що батько Цивінського не жив з родиною ще з того часу, коли Олександр був дитиною.

Стефан також зазначила, що комісія, можливо, і не обрала ідеального кандидата, але «обрала кращого з усіх [хто брав участь у конкурсі]».

«Я шукала тих, хто вміє протистояти тиску і тим, до кого було менше запитань [ідеться про доброчесність — питання про нерухомість, впливи, сумнівні рішення чи дії]», — додала вона.

Що передувало

Наприкінці червня конкурс на посаду директора БЕБ виграв детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Цивінський. Його кандидатуру внесли на розгляд уряду 30 червня.

7 липня стало відомо, що уряд не погодив Цивінського на посаду директора БЕБ — і просить комісію повторно подати кандидатури. Комісія відмовилась переглядати кандидатуру переможця.

Сам Цивінський стверджує, що для нього «є принциповим питанням» зʼясувати, які «безпекові оцінки» стали підставою для відповідного рішення влади. Він заявив, що як правоохоронець «успішно проходив усі перевірки СБУ» протягом 10 років, а також служив у Головному управлінні розвідки Міноборони з початку повномасштабного вторгнення.

У зверненні, опублікованому на сайті Інституту соціально-економічної трансформації (ISET), понад 50 громадських організацій закликали новий уряд призначити Олександра Цивінського новим директором БЕБ.

24 липня Комісія з відбору голови БЕБ повторно внесла до Кабміну документи про призначення Цивінського. Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк 20 липня повідомив, що уряд так і не призначив Цивінського на посаду.