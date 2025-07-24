Комісія з відбору голови БЕБ повторно внесла до Кабміну документи про призначення Цивінського

Комісія з відбору голови Бюро економічної безпеки повторно внесла до Кабінету міністрів матеріали щодо переможця конкурсу, детектива Олександра Цивінського.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Оригінали документів передали владі 21 липня, розповіли на сторінці Комісії. Цивінський подякував їй «за принципову позицію та надану інформацію». Він також зазначив, що «очікує на законну та зважену позицію уряду і новопризначеного прем’єр-міністра Юлії Свириденко».

У публікації детектив оприлюднив свої запити до Кабміну стосовно непризначення його на посаду та отримані офіційні відповіді.

«Важливий факт — жодної інформації про наявність безпекових ризиків не надано. Це означає лише одне — їх не існує. Якщо немає обʼєктивних перешкод — необхідно виконати закон і призначити переможця конкурсу», — написав Олександр Цивінський.

Що передувало

20 червня 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про перезавантаження БЕБ. Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників, а також встановлює, що визначальний голос під час відбору та переатестації співробітників матимуть міжнародні партнери.

Закон передбачає, що нового очільника БЕБ повинна обирати комісія з шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.

Перезавантаження Бюро економічної безпеки — одна з умов для України в програмі розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ). До цієї реформи привʼязана і підтримка ЄС.

Наприкінці червня конкурс на посаду директора БЕБ виграв детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Цивінський. Його кандидатуру внесли на розгляд уряду 30 червня.

7 липня стало відомо, що уряд не погодив Цивінського на посаду директора БЕБ — і просить комісію повторно подати кандидатури. Комісія відмовилась переглядати кандидатуру переможця.

Сам Цивінський стверджує, що для нього «є принциповим питанням» зʼясувати, які «безпекові оцінки» стали підставою для відповідного рішення влади. Він заявив, що як правоохоронець «успішно проходив усі перевірки СБУ» протягом 10 років, а також служив у Головному управлінні розвідки Міноборони з початку повномасштабного вторгнення.

У зверненні, опублікованому на сайті Інституту соціально-економічної трансформації (ISET) понад 50 громадських організацій закликали новий уряд призначити Олександра Цивінського новим директором БЕБ.