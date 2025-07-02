Президент Ірану підтримав зупинку співпраці країни з МАГАТЕ

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна призупиняє співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Він схвалив відповідний законопроєкт.

Про це повідомляють державні іранські медіа Press TV та Mehr, передає турецьке інформагентство Anadolu.

За кілька днів до того парламент Ірану підтримав законопроєкт про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Згодом це рішення підтримала й Рада вартових Конституції Ірану. Остаточне рішення було за Радою нацбезпеки Ірану, куди, зокрема, входить президент.

Документ передбачає, що інспектори МАГАТЕ не зможуть вʼїжджати до Ірану для перевірок, якщо не гарантуватимуть безпеку ядерних обʼєктів і мирної ядерної діяльності країни.

У країні також заявляли, що більше не допустять очільника Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на свої ядерні обʼєкти та не дозволять встановити на них камери відеоспостереження.

Ці рішення ухвалили після того, як США в ніч проти 22 червня завдали ударів по кількох іранських ядерних обʼєктах. Це порушило міжнародне право, включно зі Статутом ООН, вважають в Ірані.

Ядерні технології в Ірані перебувають під контролем МАГАТЕ, оскільки Іран є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. До останнього загострення на Близькому Сході інспектори МАГАТЕ регулярно відвідували Іран з перевірками, зокрема фіксували підвищення рівня збагачення урану на ядерних обʼєктах у країні. Після атаки Ізраїлю МАГАТЕ також оцінювало збитки, завдані іранським ядерним обʼєктам.