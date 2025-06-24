Ізраїль погодився припинити вогонь з Іраном і заявив, що досяг усіх цілей своєї операції

Ізраїль погодився на пропозицію президента США Дональда Трампа припинити вогонь з Іраном. Ізраїльський уряд заявляє, що досяг усіх цілей операції.
Про це повідомила урядова пресслужба.
Минулої ночі премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу скликав засідання Кабінету міністрів разом з міністром оборони, начальником штабу та керівником Моссаду, щоб доповісти, що Ізраїль «досяг усіх цілей операції «Ам Калаві» і навіть набагато більше».
В уряді запевняють, що ізраїльські військові усунули «подвійну безпосередню екзистенційну загрозу — як у ядерній, так і в ракетній галузях», а також отримали повний контроль над повітряним простором Тегерану.
Ізраїль подякував Трампу та Сполученим Штатам за «їхню оборонну підтримку та участь у ліквідації іранської ядерної загрози».
Водночас в Ізраїлі попередили, що будуть давати відповідь на будь-яке порушення режиму припинення вогню.
За кілька годин до ізраїльської заяви Донадьд Трамп писав, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню, яке має розпочатися вже протягом доби.
Що передувало
Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів.
Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму. Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. А 14 червня Ізраїль заявив, що здобув повітряну перевагу від Західного Ірану до Тегерану. Атаки між країнами тривали до ранку 24 червня.
Ізраїль звертався до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму. І в ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Після цього Іран атакував Ізраїль і запустив щонайменше 27 ракет двома залпами. Понад 80 людей постраждали.