Ізраїль погодився припинити вогонь з Іраном і заявив, що досяг усіх цілей своєї операції

Ізраїль погодився на пропозицію президента США Дональда Трампа припинити вогонь з Іраном. Ізраїльський уряд заявляє, що досяг усіх цілей операції.

Про це повідомила урядова пресслужба.

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Минулої ночі премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу скликав засідання Кабінету міністрів разом з міністром оборони, начальником штабу та керівником Моссаду, щоб доповісти, що Ізраїль «досяг усіх цілей операції «Ам Калаві» і навіть набагато більше».

В уряді запевняють, що ізраїльські військові усунули «подвійну безпосередню екзистенційну загрозу — як у ядерній, так і в ракетній галузях», а також отримали повний контроль над повітряним простором Тегерану.

Ізраїль подякував Трампу та Сполученим Штатам за «їхню оборонну підтримку та участь у ліквідації іранської ядерної загрози».

Водночас в Ізраїлі попередили, що будуть давати відповідь на будь-яке порушення режиму припинення вогню.

За кілька годин до ізраїльської заяви Донадьд Трамп писав, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню, яке має розпочатися вже протягом доби.