Іран відкинув поновлення ядерних переговорів зі США

Іран заперечив плани відновлення ядерних переговорів зі США після того, як американський президент Дональд Трамп припустив, що угода може бути укладена вже наступного тижня.

Про це пише Bloomberg.

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«Я заявляю прямо: жодної угоди, домовленості чи обговорення щодо початку нових переговорів не відбулося. Деякі припущення про поновлення переговорів не слід сприймати всерйоз», — сказав міністр закордонних справ Аббас Аракчі в інтерв’ю державному телебаченню пізно ввечері в четвер.

Раніше, 25 червня, Трамп заявив, що сторони зустрінуться наступного тижня й, можливо, підпишуть угоду. Це могла би бути їхня перша така зустріч після 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем, у яку втрутилися США.

Аракчі також відхилив запит інспекторів ООН на оцінку масштабів руйнувань ядерних об’єктів, які зазнали бомбардувань з боку США та Ізраїлю. Він охарактеризував збитки як «значні та серйозні».

За його словами, Іран наразі не планує приймати генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

Персонал МАГАТЕ залишався в країні протягом ізраїльської кампанії, але не мав змоги проводити інспекції через бомбардування. Іран і надалі блокує доступ, навіть після досягнутого цього тижня припинення вогню.

У четвер також набув чинності новий закон, який припиняє будь-яку співпрацю з МАГАТЕ. Перед цим іранські посадовці звинуватили агентство в тому, що воно дало Ізраїлю привід для ударів, заявивши, що не може підтвердити, що ядерна програма Ірану є «винятково мирною».

Що передувало

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Увечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою. Сторони почали обмінюватися ударами.

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 на ядерний обʼєкт у Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції — тут.

Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні обʼєкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені». А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.

У ніч проти 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За кілька годин після цього Ізраїль підтвердив початок перемирʼя. А потім заявив, що Тегеран його порушив.