США атакували три ядерні обʼєкти в Ірані

США приєдналися до операції Ізраїлю та атакували три ядерні обʼєкти Ірану.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Ударів завдали по обʼєктах в містах Фордо, Натанз та Ісфахан.

«Усі літаки зараз покинули повітряний простір Ірану. Повний боєкомплект БОМБ було скинуто на головну ціль — Фордо. Усі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. У світі немає іншої армії, яка б змогла це здійснити. ЗАРАЗ ЧАС ДЛЯ МИРУ! Дякуємо за увагу до цього питання», — написав Трамп.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

Ізраїль звернувся до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму.