Парламент Ірану призупинив співпрацю з МАГАТЕ. Що це означає

Парламент Ірану підтримав призупинення співпраці з Міжнародним агентством із атомної енергії (МАГАТЕ).
Про це повідомили іранські агентства Tasnim і Mehr, а також телеканал Press TV.
За даними Press TV, за підтримку проєкту проголосували 222 депутати. Mehr пише, що на засіданні було 223 депутати, з яких за проголосував 221.
За словами члена президії парламенту Аліреза Салімі, парламент схвалив «загальні положення» законопроєкту про припинення співпраці з МАГАТЕ. Він каже, що співробітники МАГАТЕ не отримають права вʼїжджати до Ірану для перевірок ядерних обʼєктів, якщо при цьому вони не гарантуватимуть їхню безпеку та захист «мирної ядерної діяльності країни». Також візити працівників МАГАТЕ має схвалити Вища ради національної безпеки Ірану.
Це рішення ухвалили після того, як США завдали ударів по кількох іранських ядерних обʼєктах. Це порушило міжнародне право, включаючи Статут ООН, вважають в Ірані.
Законопроєкт ще мають схвалити Рада вартових конституції та Рада безпеки Ірану.
Ядерні технології в Ірані перебувають під контролем МАГАТЕ, оскільки Іран є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. До останнього загострення на Близькому Сході інспектори МАГАТЕ регулярно відвідували Іран із перевірками — і зокрема фіксували підвищення рівня збагачення урану на ядерних обʼєктах у країні. Після атаки Ізраїлю МАГАТЕ також оцінювало збитки, завдані іранським ядерним обʼєктам.
Що відбувається на Близькому Сході
У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Ввечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою. Сторони почали обмінюватися ударами.
У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 по ядерному обʼєкту в Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції — тут.
Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені».
А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.
- Газета NYT писала, що Іран міг вивозити збагачений уран з ядерних обʼєктів до атаки США. Враховуючи неодноразові погрози Дональда Трампа вдатися до воєнних дій, іранці могли вивезти 400 кілограмів урану, збагаченого до 60%. Цей уран зберігався всередині ядерного комплексу неподалік Ісфагану. Також іранці укріплювали завод у Фордо, щоб захистити те, що не можна перенести. На супутникових знімках видно 16 вантажівок біля входу. Проте невідомо, що саме вивезли з об’єкта та чи взагалі щось вивезли. Насправді іранці могли евакуювати лише частину матеріалів, зазначало видання.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс і керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердили, що досі незрозуміло, де саме зберігається збагачений іранський уран. В інтервʼю CNN 22 червня Гроссі додав, що «Іран не приховує, що вони захищали цей матеріал». Пізніше того ж дня його запитали в повідомленні, чи він мав на увазі, що запаси урану перемістили. Він відповів: «Так».