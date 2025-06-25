Парламент Ірану призупинив співпрацю з МАГАТЕ. Що це означає

Парламент Ірану підтримав призупинення співпраці з Міжнародним агентством із атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомили іранські агентства Tasnim і Mehr, а також телеканал Press TV.

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За даними Press TV, за підтримку проєкту проголосували 222 депутати. Mehr пише, що на засіданні було 223 депутати, з яких за проголосував 221.

За словами члена президії парламенту Аліреза Салімі, парламент схвалив «загальні положення» законопроєкту про припинення співпраці з МАГАТЕ. Він каже, що співробітники МАГАТЕ не отримають права вʼїжджати до Ірану для перевірок ядерних обʼєктів, якщо при цьому вони не гарантуватимуть їхню безпеку та захист «мирної ядерної діяльності країни». Також візити працівників МАГАТЕ має схвалити Вища ради національної безпеки Ірану.

Це рішення ухвалили після того, як США завдали ударів по кількох іранських ядерних обʼєктах. Це порушило міжнародне право, включаючи Статут ООН, вважають в Ірані.

Законопроєкт ще мають схвалити Рада вартових конституції та Рада безпеки Ірану.

Ядерні технології в Ірані перебувають під контролем МАГАТЕ, оскільки Іран є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. До останнього загострення на Близькому Сході інспектори МАГАТЕ регулярно відвідували Іран із перевірками — і зокрема фіксували підвищення рівня збагачення урану на ядерних обʼєктах у країні. Після атаки Ізраїлю МАГАТЕ також оцінювало збитки, завдані іранським ядерним обʼєктам.