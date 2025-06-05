NYT: Трамп роздратований через дії Путіна і Зеленського. Проте ставиться до них по-різному

Президент США Дональд Трамп роздратований як президентом України Володимиром Зеленським, так і лідером Росії Володимиром Путіним.

Про це пише The New York Times, посилаючись на радників Трампа.

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За словами радників, Трамп «особливо ворожий» до Зеленського. Президент США неодноразово говорив своїм помічникам, що Зеленський — «поганий хлопець, який підштовхує світ на межу ядерної війни». Але Трамп також казав, що розуміє, чому Зеленський чинить опір, — бо він веде війну проти Росії, яка планує й надалі бомбити українські міста.

Водночас Трамп схильний з великою повагою ставитися до Путіна, хоча іноді «висловлює розчарування». Імовірно, раніше Трамп вважав, що його «дуже, дуже добрі стосунки» з Путіним допоможуть швидко закінчити війну, проте цього не сталося. За даними NYT, Трамп розглядав можливість накласти на Росію додаткові санкції, проте поки що утримується від цього.

Наприкінці травня Трамп заявив, що Путін «абсолютно збожеволів» і «без потреби вбиває людей», але 4 червня знову поговорив з ним телефоном. У розмові Путін пригрозив відповіддю Україні за атаку на стратегічні бомбардувальники Росії 1 червня, але невідомо, чи намагався Трамп його відмовити. Президент США заявив, що хоче допомоги Путіна в досягненні ядерної угоди з Іраном. Саму розмову він назвав «хорошою, але не тією, що приведе до миру».

Що передувало

19 травня Трамп провів низку розмов з лідерами України, ЄС та Росії. Перед розмовою з Путіним він телефонував Зеленському, щоб запитати, які теми варто порушити. За даними медіа, український президент просив обговорити 30-денне припинення вогню і майбутню зустріч Зеленського з Путіним, до якої Трамп міг би приєднатися.

Розмова Трампа з Путіним тривала понад 2 години. Путін за її результатами заявив, що готовий працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню, а Трамп — що умови меморандуму мають обговорювати між собою лише Україна та Росія.

Зеленський за результатами розмов повідомив, що Україна не виводитиме війська з територій, які частково окуповані росіянами. Раніше медіа писали, що таку вимогу РФ висунула 16 травня на перемовинах у Стамбулі в обмін на припинення вогню.

Згодом президент США вперше прямо заявив, що Путін не готовий припинити війну проти України. Так він висловився в розмові з європейськими лідерами, які раніше не чули подібної риторики від американського колеги.

У Truth Social Трамп писав, що лідер Кремля «абсолютно збожеволів» і «без потреби вбиває людей». Так американський президент відреагував на масовані атаки Росії вночі 24, 25 і 26 травня.

Джерела WSJ 26 травня казали, що Дональд Трамп може ввести санкції проти Москви вже на тижні, оскільки дедалі більше розчаровується через атаки РФ на Україну і повільні темпи мирних переговорів. Проте цього досі не сталося.