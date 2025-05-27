WSJ: Трамп може ввести санкції проти Росії вже цього тижня

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість введення санкцій проти Москви цього тижня, оскільки дедалі більше розчаровується через тривалі атаки РФ на Україну та повільні темпи мирних переговорів.

Про це повідомляють джерела The Wall Street Journal.

За словами одного з цих джерел, обмеження, ймовірно, не включатимуть нові санкції проти банківської системи, але розглядаються інші варіанти тиску на російського лідера, аби змусити його до поступок за столом переговорів — зокрема, до 30-денного перемир’я. Також Трамп може вирішити взагалі не вводити нових санкцій.

Співрозмовники також кажуть, що Трамп втомився від мирних переговорів і розглядає можливість повністю від них відмовитися, якщо остання спроба не дасть результату.

Як пише The Wall Street Journal, протягом кількох тижнів Дональд Трамп не дослухався до закликів посилити тиск на Володимира Путіна за відмову піти на припинення вогню. Одним із ключових міркувань Трампа, за словами американських офіційних осіб, була його переконаність у тому, що він добре знає Путіна, і російський лідер закінчить війну як послугу.

Думка президента США почала змінюватися після телефонної розмови з Володимиром Путіним минулого тижня, під час якої Путін дав зрозуміти, що він не готовий до перемирʼя з Україною.