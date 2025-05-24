Уночі Київ опинився під масованою атакою БпЛА та балістики. Ось які наслідки (оновлено)

У ніч проти 24 травня росіяни масовано атакували Київ БпЛА та балістичними ракетами — у кількох районах столиці виникли пожежі.

ДСНС та очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомили про наслідки російської атаки та їх ліквідацію.

У Солом’янському районі виникла пожежа на рівні 4 та 5 поверхів у житловій пʼятиповерхівці, рятувальники її вже загасили. За допомогою рятувального капюшона врятували чоловіка — попередньо, він отруївся продуктами горіння. У цьому районі постраждали 7 людей, ще одну людину врятували. Тут розгорнули штаб за адресою вул. Віталія Скакуна, 14.

У Святошинському районі було займання в нежитловій будівлі, де зберігають лакофарбові матеріали. За останніми даними ДСНС, її ще гасять. За даними Ткаченка, нежитлова інфраструктура постраждала в кількох локаціях. Зараз триває ліквідація окремих осередків горіння.

За даними Ткаченка, інформація про постраждалих не надходила. Водночас мер столиці Кличко повідомляв, що допомогу на місцях в цьому районі отримали 6 людей.

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У Шевченківському районі теж була пожежа в нежитловій забудові — займання вже локалізували. У Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на кількох локаціях. Постраждала одна людина, пошкоджені 5 авто.

У Дніпровському районі уламки ворожих цілей пошкодили квартиру на 3-му поверсі багатоповерхівки — постраждали дві людини, їх госпіталізували.

В Оболонському районі уламки збитої цілі впали на відкритій території в кількох місцях. Очільник Київської КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що в цьому районі є щонайменше 4 локації з пошкодженнями. Найсильніше постраждала житлова багатоповерхівка — це одна з головних точок оперативної ліквідації наслідків. Очільник КМВА каже про пʼятьох постраждалих. За його даними, на свіже повітря вивели двох людей.

До цього ДСНС повідомляло, що трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулися по медичну допомогу з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Розгорнули оперативний штаб за координації керівництва РДА за адресою Оболонський проспект, 32Б. Усім постраждалим надають допомогу і харчування. В Оболонському районі уламки впали на торговий центр — минулося без пожежі.

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Загалом повітряна тривога у столиці тривала 7 годин 15 хвилин. Протягом дня ще надходитимуть повідомлення про знайдені уламки. Ткаченко закликав киян при виявленні уламків не наближатися до них і терміново телефонувати 101.