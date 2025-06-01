Спецоперація «Павутина» й обвал мостів у Брянській і Курській областях РФ. Що відомо зараз

В неділю, 1 червня, дрони Служби безпеки України масовано атакували стратегічні бомбардувальники армії РФ. У межах спецоперації «Павутина» ударів зазнав 41 ворожий літак в тилу ворога. Крім того, вдень одразу у двох регіонах Росії сталися інциденти з потягами й мостами.

Джерела «Бабеля» в СБУ підтвердили відпрацювання українських дронів по аеродромах «Дягілево» в Рязанській області, «Оленья» в Мурманській, «Белая» в Іркутській, та «Іваново» в Іванівській.

Є дані, начебто постраждало також військове летовище «Украинка» в Амурській області. Підтвердження поки немає. Кілька російських пропагандистських медіа писали, що дрони ЗСУ вперше атакували Сибір.

Безпілотники, заховані у фурах, здіймалися в повітря й летіли в бік зосередження стратегічної авіації РФ — зокрема літаків А-50, Ту-95 та Ту-22 М3, які бомбардують українські населені пункти.

Згодом в СБУ розповіли, що для здійснення спецоперації «Павутина» спочатку до Росії переправили FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами будиночків, розміщених на вантажних авто. У певний момент дахи дистанційно відкрили й випустили БпЛА.

Орієнтовна вартість стратегічної авіації РФ, пошкодженої внаслідок ударів СБУ, становить $7 мільярдів. Правоохоронці заявили, що уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Спецоперацію готували півтора року.

Анонімний український чиновник розповів Axios, що Київ заздалегідь попередив адміністрацію Дональда Трампа про плани розпочати «Павутину». Однак джерела CBS News у Білому домі спростовують цю інформацію. Речники Білого дому відмовилися офіційно коментувати операцію СБУ.

Близько 18:00 Міноборони РФ підтвердили масовану атаку. Там це назвали «терактом київського режиму». Окупанти запевнили, начебто на військових аеродромах в Іванівській, Рязанській та Амурській областях всі «терористичні атаки» відбили.

У Мурманській та Іркутській областях нібито загорілося «кілька одиниць» техніки, а жертв і постраждалих, як стверджується, немає. Москва заявила про затримання декількох «учасників терактів».

Раніше цього ж дня у Брянській і Курській областях Росії обрушилися мости. У Брянській області міст нібито повністю зруйнували за допомогою спрямованого вибуху — це повідомив губернатор регіону та пропагандистське інформагентство. Частково міст упав на пасажирський потяг, що проходив під спорудою. Відомо про сімох загиблих і 69 постраждалих.

На Курщині вночі з рейок зійшов тепловоз через падіння прольоту мосту на перегоні. Постраждав машиніст, а частина потяга спалахнула.