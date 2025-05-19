Зеленський заявив, що Україна не виводитиме війська зі своєї території. РФ нібито вимагала це в обмін на припинення вогню

Україна не буде виводити війська з частини власної території та не піддасться ультиматумам Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з американським колегою Дональдом Трампом, який сьогодні поговорив з Путіним.

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«Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обовʼязок мій та наших військових захищати суверенітет та територіальну цілісність України [...] Ніяких ультиматумів, ніхто здавати свої землі не буде», — підкреслив він.

Про вимогу Росії в обмін на припинення вогню вивести українські війська з областей, які нині частково окуповані росіянами, писали закордонні медіа після зустрічі делегацій України та Росії в Стамбулі.

Зеленський також розповів на брифінгу, що під час першої розмови з Трампом вони говорили про припинення вогню та готовність США до санкцій, якщо РФ порушуватиме режим припинення вогню.

Він підкреслив, що Україна розглядає можливість зустрічі всіх команд на високому рівні — Америка, Україна, Росія, країни ЄС та Британія. Така зустріч, за його словами, може відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

Президент також відреагував на слова Путіна про готовність працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню. На його думку, якщо російська сторона запропонує меморандум, то Україна сформулює своє бачення. Водночас він підкреслив, що росіяни хочуть бачити в цьому меморандумі не лише питання припинення вогню, однак деталей Зеленський не розкрив, оскільки сам не має інформації, що буде в меморандумі.

На питання щодо обміну «1 000 на 1 000» Зеленський відповів, що цей формат стосується військовополонених. За його словами, обміни полоненими мають стосуватись виключно військових, а цивільних та дітей «мають повертати» без жодних умов.

«З нашого боку були сигнали щодо політв’язнів і журналістів. Я не хочу зараз заглиблюватися в деталі. Міняти дітей на військових, мені здається, що це... Ну, якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід. Діти повинні повертатися, так? Це несправедливо і суперечить закону, навіть законам війни», — заявив Зеленський.