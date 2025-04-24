Bloomberg: США вимагатимуть від Путіна відмовитися від планів демілітаризувати Україну, повернути ЗАЕС та деякі окуповані території

США вимагатимуть від Росії визнати право України мати власну армію та оборонну промисловість у рамках мирної угоди між Москвою та Києвом.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, які обізнані у цьому питанні.

Джерела агентства кажуть, що США вимагатимуть від Росії визнати право України на оснащену армію та власну оборонну промисловість.

У США також хочуть, щоб РФ повернула Україні Запорізьку АЕС. Тоді об’єкт підпаде під контроль США для керування енергією для обох сторін. Проте деталі планів ще не завершені та можуть змінитися.



Володимир Зеленський зазначав, що Запорізька АЕС не працюватиме без України. За його словами, потрібен український технічний склад. Він наголосив, що «Сполучених Штатів, при всій повазі, не вистачить». Також тут виникає питання безпеки людей, які проживають у Енергодарі. Водночас Україна готова співпрацювати зі США щодо відновлення ЗАЕС, якщо звідти вийде РФ, казав президент.



Окрім того, США також хочуть забезпечити Україні прохід через Дніпро та повернути території Харківщини, що під контролем Росії. У РФ заявляли, що хочуть контролювати повністю Луганську, Запорізьку, Донецьку та Херсонську області — попри те що російська армія частково, а не повністю, окупувала регіони.