Трамп розкритикував Зеленського за його заяву про те, що Україна юридично не визнає Крим російським

Президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського. Днями той озвучив, що Україна ніколи юридично не визнає незаконну окупацію Криму РФ.

Про це йдеться у публікації Трампа в соцмережі Truth Social.

«Така заява дуже шкодить мирним переговорам із Росією, адже Крим було втрачено ще багато років тому — за президентства Барака Хусейна Обами — і він [Крим] навіть не є предметом обговорення. Ніхто не вимагає від Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він хоче повернути Крим — чому тоді не боролися за нього одинадцять років тому, коли його передали Росії без єдиного пострілу?» — пише американський президент.

Трамп переконаний, начебто ситуація для України «жахлива», а слова Зеленського називає «провокативними» й такими, які створюють складнощі для завершення війни. «Він може мати мир або він може воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну», — йдеться в пості.

«Я не маю нічого спільного з Росією, але маю велике бажання припинити смерть у середньому п’яти тисяч російських та українських солдатів щотижня, які гинуть без жодного сенсу», — додає політик.

Він вважає, що сторони «дуже близькі до угоди», а «людина, в якої немає «козирів у рукаві», має нарешті зрозуміти, що ніхто не хоче продовжувати це «поле смерті».

Дональд Трамп наголосив, що «з нетерпінням чекає можливості допомогти Україні та Росії вийти з повного й абсолютного хаосу». Він вкотре підкреслив, що повномасштабна війна ніколи б не почалася, якби він був президентом США.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.

New York Post 19 квітня написало про те, що наступного тижня в Лондоні США хочуть узгодити умови повного і всеосяжного припинення вогню, після цього будуть переговори з Москвою. За даними видання, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американських посадовців, що Київ «на 90%» підтримує мирний план президента Трампа, який представили йому посадовці США під час зустрічей у Парижі.

Згодом Міноборони України заперечило, що Київ «на 90% погодився» з мирним планом США.