Білий дім: Зеленський «рухається в неправильному напрямку» стосовно мирних переговорів

У Вашингтоні заявили, що Володимир Зеленський начебто «рухається в неправильному напрямку» стосовно перемовин про закінчення війни в Україні.

Про це повідомила речниця Керолайн Левітт під час розмови з журналістами 23 квітня.

За її словами, президент США Дональд Трамп розчарований темпами мирних перемовин, адже хоче здійснити те, що буде «правильним для світу».

«Його терпіння вже на межі. Він хоче, щоб вбивства припинилися, але для цього потрібно, щоб обидві сторони війни були до цього готові. На жаль, президент Зеленський, схоже, рухається в неправильному напрямку», — каже Левітт.

Речниця Білого дому додала, що Володимир Зеленський нібито намагається оскаржувати мирні переговори у медіа, що є неприйнятним для президента. Вона переконана, що ці перемовини мають відбуватися за зачиненими дверима.

«Президент [Трамп] не просить Україну визнати Крим [російським] — ніхто їх про це не просив. Те, що він просить, — щоб люди сіли за стіл переговорів, визнаючи, що це жорстока війна, яка триває вже надто довго. Для того, щоб укласти хорошу угоду, обидві сторони мають піти з переговорів трохи незадоволеними», — підкреслила посадовиця.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.

New York Post 19 квітня написало про те, що наступного тижня в Лондоні США хочуть узгодити умови повного і всеосяжного припинення вогню, після цього будуть переговори з Москвою. За даними видання, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американських посадовців, що Київ «на 90%» підтримує мирний план президента Трампа, який представили йому посадовці США під час зустрічей у Парижі.

Згодом Міноборони України заперечило, що Київ «на 90% погодився» з мирним планом США.