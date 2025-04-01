Парламент Грузії ухвалив аналог американського законопроєкту про іноагентів

Парламент Грузії ухвалив у третьому читанні закон про іноземних агентів, що копіює американський законопроєкт.

Пленарне засідання транслювали на сайті парламенту. За виступили 86 грузинських депутатів, проти — жоден, передає грузинський телеканал Mtavari.

Закон набуде чинності після того, як його опублікують з підписом президента Грузії.

У пояснювальній записці до законопроєкту кажуть, що більшість грузинських неурядових організацій фінансуються з-за кордону і відмовляються реєструватися як іноагенти. Тож треба ухвалити закон, який забезпечить виконання цих вимог. Аналог американського FARA вважають найкращим варіантом, бо він зобовʼязує організації розкривати свої фінансові та політичні відносини з державами, які їх фінансують.

«Стаття про кримінальне переслідування в новому законі стане профілактичним заходом для організацій, які ухиляються від реєстрації, і їм доведеться пояснити громадськості, звідки беруться мільйонні кошти і на що їх витрачають», — сказав голова комітету з юридичних питань Арчил Гордуладзе.

Новий закон про іноагентів буде більш дієвим у боротьбі з фінансуванням з-за кордону тих неурядових організацій, які нібито підтримують революційні процеси в країні, ніж ухвалений раніше закон «Про прозорість іноземного впливу».

Правляча партія «Грузинська мрія» заявляє, що найбільші грузинські неурядові організації, які одержували кошти від американських і європейських фондів, відмовилися від реєстрації, а кілька з них перереєструвалися в Естонії, аби уникнути грузинських законів про іноагентів.

За порушення закону загрожує штраф розміром 5—10 тисяч ларі або ж позбавлення волі до пʼяти років.