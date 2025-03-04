Парламент Грузії підтримав новий законопроєкт про іноагентів — копію американського

Парламент Грузії в першому читанні підтримав новий законопроєкт про іноземних агентів — копію американського.

Пленарне засідання транслювали на сайті парламенту. За виступили 84 грузинські депутати, проти — жоден.

Голова комітету з юридичних питань Арчил Гордуладзе пояснив, що «грузинський народ має таке ж право на захист суверенітету, як і американський».

За словами лідерів правлячої партії «Грузинська мрія», новий закон про іноагентів буде більш дієвим у боротьбі з фінансуванням з-за кордону тих неурядових організацій, які нібито підтримують революційні процеси в країні, ніж ухвалений раніше закон «Про прозорість іноземного впливу». Той, на відміну від американського, не стосується фізичних осіб і передбачає лише штрафи за невнесення щорічної декларації про доходи. А американська версія закону також передбачає тюремне увʼязнення до пʼяти років.

У пояснювальній записці до законопроєкту кажуть, що більшість грузинських неурядових організацій фінансуються з-за кордону і відмовляються реєструватися як іноагенти. Тож треба ухвалити закон, який забезпечить виконання цих вимог. Аналог американського FARA вважають найкращим варіантом, бо він зобовʼязує організації розкривати свої фінансові та політичні відносини з державами, які їх фінансують.