NYT: Трамп таємно доручив займатися питанням війни в Україні посланнику з питань Близького Сходу

Президент США Дональд Трамп кілька тижнів тому таємно розширив повноваження свого посланника з питань Близького Сходу Стівена Віткоффа на питання припинення війни в Україні, щоб відкрити «переговорні канали» з РФ.

Про це пише NYT з посиланням на джерела.

Усе нібито через те, що через дружбу з 1980-х років Трамп довіряє Віткоффу і вважає, що він має правильні навички ведення переговорів, щоб допомогти припинити війну в Україні.

Співрозмовники NYT кажуть, що Віткофф уже мав прямі переговори з неназваними близькими союзниками Путіна і обговорював Україну з контактами в Саудівській Аравії та Катарі.

Офіційним спецпосланцем президента США Дональда Трампа з питань російсько-української війни є Кіт Келлог.

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal писала, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо сказав, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. Він заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між РФ і Україною, але обидві сторони повинні будуть чимось поступитися, бо не зможуть досягнути своїх максимальних цілей.

А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика Трампа щодо закінчення бойових дій. Однак він наголосив, що переговори Трампа і Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх.

9 лютого Трамп у інтервʼю New York Post заявив, що має конкретний план закінчення війни і хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільйонів про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки у потенційній мирній угоді.

10 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати досягають прогресу в переговорах про припинення війни між Росією і Україною, але відмовився надати подробиці про будь-які контакти з лідером Росії Володимиром Путіним. Трамп заявив, що Сполучені Штати підтримують звʼязок з Росією та Україною й «говорять з обома сторонами».

11 лютого американський президент сказав, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу. До того Володимир Зеленський казав, що Київ відкритий до партнерства у цьому питанні.

Днями видання Bloomberg писало, що адміністрація Трампа презентує план припинення війни Росії проти України 14—16 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині. Однак Келлог це спростував.



