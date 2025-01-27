Інавгурація Трампа, мітинги проти Фіцо, атаки НПЗ і ТЕЦ Росії. Головне за тиждень

Протягом тижня у Словаччині протестували проти проросійського премʼєра Роберта Фіцо, відбулася інавгурація президента США Дональда Трампа, мазут після аварії російських танкерів досягнув Одещини, а Ізраїль розгорнув контртерористичну операцію на Західному березі річки Йордан.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Мітинги у Словаччині

У понад 20 словацьких містах 24 січня тривали протести проти політики уряду Роберта Фіцо. Антиурядові акції організовують ініціатива «Мир Україні» та опозиційні до влади політпартії. На головну площу Братислави вийшли майже 60 тисяч людей, у Кошицях — 15 тисяч.

Раніше всі словацькі опозиційні партії обʼєдналися і сказали, що спробують відправити у відставку прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Вони вважають, що Фіцо відмовився від управління країною і натомість іде на поклін до диктаторів.

Дональд Трамп склав присягу як 47-й президент США

20 січня Дональд Трамп склав присягу як 47-й президент Сполучених Штатів Америки.

«Я урочисто клянусь, що сумлінно виконуватиму обовʼязки президента Сполучених Штатів і буду, наскільки це можливо, зберігати, захищати та захищати Конституцію Сполучених Штатів», — сказав він у своїй присязі.

Перед цим присягу склав Джей Ді Венс — новий віцепрезидент США.

«Я урочисто присягаю, що буду підтримувати та захищати Конституцію Сполучених Штатів від усіх ворогів, зовнішніх і внутрішніх; що я буду мати справжню віру і вірність цьому ж; що я беру на себе це зобовʼязання вільно, без будь-яких розумових застережень або намірів ухилитися; і що я буду добре і сумлінно виконувати обов’язки посади, на яку збираюся вступити. Тож допоможи мені Боже», — говорив він.

Незабаром Трамп опублікував перелік нових міністрів, яких він подає на розгляд Сенату, і підписав свої перші на посаді укази.

Міноборони анонсувало зміну керівництва Агенції оборонних закупівель

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель (АОЗ), яку раніше очолювала Марина Безрукова.

Умєров зазначив, що результат закупівель озброєння був незадовільним, тож треба змінити систему. Замість Безрукової агенцію очолить Арсен Жумаділов, який зараз керує Державним оператором тилу (ДОТ).

«На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, зливи контрактів та інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ», — прокоментував очільник міністерства.

Мазут із затонулих танкерів РФ вже на Одещині

У Керченській протоці 15 грудня сталася аварія з двома російськими нафтовими танкерами. Мазут, що з них витік, уже досягнув узбережжя Одещини. Його винесло на піщаний пересип в рекреаційній зоні «Катранка» біля Дунайського біосферного заповідника і Національного природного парку «Тузлівські лимани».

«Наслідки таких екологічних катастроф не мають меж, і тисячі тонн мазуту, який вилився в море, спричинять велику біду для природних екосистем Чорного моря і його біорізноманіття», — вважає начальник науково-дослідного відділу нацпарку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

Удари дронів СБУ і ССО по НПЗ і ТЕЦ в Росії

У ніч проти 24 січня дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій атакували Рязанський НПЗ і Рязанську ТЕЦ.

Рязанський НПЗ — один з найбільших в Росії з потужністю переробки 17 мільйонів тонн нафти на рік. Там палають щонайменше три резервуари. Також дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції «Рязань» та по рязанській ТЕЦ. Загалом тієї ночі під атакою були 11 регіонів РФ.

Військового Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ, вирішили повернути на службу

Військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив частину 19 вересня 2024 року, випустять з-під варти — з нього знімуть кримінальну відповідальність.

Це підтвердила «Бабелю» його адвокатка Анастасія Бурковська. За інформацією від 23 січня, він мав за три дні повернутися на службу та виконувати обовʼязки оператора БпЛА.

Закон, який дозволяє без наслідків добровільно повернутися, набув чинності наприкінці листопада 2024 року. Якщо боєць повернувся, командир військової частини повинен упродовж 3 днів продовжити дію контракту чи служби, а також поновити виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення.

Ізраїль почав контртерористичну операцію на Західному березі річки Йордан

Мета операції «Залізна стіна» — «викорінення тероризму» в місті Дженіні в Палестинській автономії, що на Західному березі річки Йордан, каже премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Він назвав це новим кроком, щоб зміцнити безпеку в Юдеї та Самарії.

Зіткнення на Західному березі річки Йордан почастішали після того, як ХАМАС вторгся на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Ізраїль окупував Західний берег після того, як захопив території Йорданії в 1967 році. Відтоді він розширив єврейське поселення на цій території.

Відновлення роботи держреєстрів після російської кібератаки

З 20 січня всі державні реєстри Міністерства юстиції України повернулися до штатної роботи після масштабної кібератаки з боку Росії. Фахівці відновили такі ресурси:

⁠⁠Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

⁠Автоматизовану систему виконавчого провадження;

⁠Електронний реєстр апостилів;

⁠Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;

⁠Автоматизовану систему «Банкрутство та неплатоспроможність»;

⁠Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

Разом з цим відновлюють низку електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними із вищезазначеними реєстрами у своїй діяльності, насамперед з Державною податковою службою, МВС, Держміграційною службою, Пенсійним фондом, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ тощо.