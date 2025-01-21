Ізраїль почав контртерористичну операцію на Західному березі річки Йордан

Ізраїль почав контртерористичну операцію «Залізна стіна» на Західному березі річки Йордан.

Про це повідомив премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

За його словами, мета операції — «викорінення тероризму» в місті Дженіні в Палестинській автономії, що на Західному березі річки Йордан.

Він наголосив, що це ще один крок, щоб зміцнити безпеку в Юдеї та Самарії.

Зіткнення на Західному березі річки Йордан почастішали після того, як ХАМАС вторгся на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Ізраїль окупував Західний берег з моменту захоплення території у Йорданії в 1967 році. Відтоді він розширив єврейське поселення на тій території.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. Частину з них звільнили, частина вже загинула. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази.

ХАМАС заявляє, що за час ізраїльської операції загинули понад 46 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бойовиків у статистиці.

Угода про припинення вогню в Газі

Увечері 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Медіа пишуть, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених. Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією, щоб отримати медичну допомогу, і відкриє пункт пропуску Рафах з Єгиптом. Військові ЦАХАЛ почнуть відступати від Філадельфійського коридору.

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