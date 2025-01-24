Мазут із затонулих у Керченській протоці російських танкерів досягнув Одещини

У Керченській протоці 15 грудня сталася аварія з двома російськими нафтовими танкерами. Витіклий мазут уже досягнув узбережжя Одещини.

Про це повідомив доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку «Тузлівські лимани» на Одещині Іван Русєв.

Після штормів мазут винесло на піщаний пересип в рекреаційній зоні «Катранка» біля Дунайського біосферного заповідника і Національного природного парку «Тузлівські лимани».

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За словами Русєва, команда національного парку вже обстежує різні ділянки пересипу, а адміністрація і надалі інформуватиме про масштаби забруднення.

«Наслідки таких екологічних катастроф не мають меж, і тисячі тонн мазуту, який вилився в море, спричинять велику біду для природних екосистем Чорного моря і його біорізноманіття», — вважає науковець.

Він розповів, що ще раніше знайшли птаха в мазуті, якого направили на дослідження до Українського центру екології моря, щоб з’ясувати, чи повʼязано це з розливом мазуту в Чорному морі після аварії з нафтовими танкерами. Русєв зазначив, що керівник центру відмовився взяти птаха на дослідження, «побоюючись пташиного грипу чи чогось іншого».

Наслідки аварії нафтових танкерів у Керченській протоці

У Керченській протоці 15 грудня сталася аварія з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Відтоді зоозахисники зафіксували 58 випадків смертей китоподібних.

Мазут фіксували біля узбережжя Феодосії, Алушти і Судака. Це три популярні курорти в Криму. На супутникових зображення від 4 січня, імовірно, видно саме поверхневе забруднення на цих ділянках. Чи є мазут у районі цих курортів і на глибині — наразі незрозуміло.

Мазут марки М100, який витік із російських танкерів, взимку застигає та тоне. Випливати він почне вже влітку, коли температура досягне +25 °С. До такої температури влітку Чорне море прогрівається на глибині 15—20 метрів. Глибина прибережної території біля Анапи та південної частини Керченського півострова не досягає 20 метрів.

У січні супутникові знімки свідчили про те, що мазут, імовірно, перестав витікати з танкерів.

У неділю, 5 січня, окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що на пляжах міста зібрали близько 18 тонн забрудненого мазутом ґрунту. Севастополь — це найзахідніша частина південного узбережжя Криму.

Також перші сліди екологічної катастрофи виявили на узбережжі в Грузії. У селищі Уреки знайшли птаха, який забруднений мазутом. Однак це не означає, що забруднення дійшло до Грузії: деякі птахи, навіть забруднені мазутом, здатні пролітати близько 300 км від місця аварії.