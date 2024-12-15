У Керченській протоці тонуть два російських нафтових танкери — мазут уже почав витікати в море

У Керченській протоці тонуть два нафтових танкери «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239».

«Волгонефть-212» розломився навпіл та вже сів на мілину. Танкер перевозив щонайменше чотири тонни мазуту — той уже почав витікати у воду, у морі утворилася велика чорна пляма. «Волгонефть-239» зараз дрейфує в морі.

Інцидент трапився через шквалистий вітер та хвилювання моря до семи балів. Серед основних причин аварії суден розглядають помилку екіпажу в складних погодних умовах.

На судні «Волгонефть-212» перебувало 13 членів екіпажу, на «Волгонефть-239» — 14. Рятувальники на буксирах намагаються витягнути моряків з води. До місця аварії вилетів гелікоптер Мі-8 МНС Росії.