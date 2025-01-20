Дональд Трамп склав присягу як 47-й президент США

Дональд Трамп склав присягу як 47-й президент Сполучених Штатів Америки.

«Я урочисто клянусь, що сумлінно виконуватиму обовʼязки президента Сполучених Штатів і буду, наскільки це можливо, зберігати, захищати та захищати Конституцію Сполучених Штатів», — сказав він у своїй присязі.

Трамп використав для присяги Біблію Авраама Лінкольна. Це та сама Біблія, яку Лінкольн використовував на церемонії присяги в 1861 році. Далі новий президент США виступить з інавгураційною промовою, у якій закликатиме до «революції здорового глузду».

Перед цим присягу склав Джей Ді Венс — новий віцепрезидент США.

«Я урочисто присягаю, що буду підтримувати та захищати Конституцію Сполучених Штатів від усіх ворогів, зовнішніх і внутрішніх; що я буду мати справжню віру і вірність цьому ж; що я беру на себе це зобовʼязання вільно, без будь-яких розумових застережень або намірів ухилитися; і що я буду добре і сумлінно виконувати обов’язки посади, на яку збираюся вступити. Тож допоможи мені Боже», — говорив він.