Військового Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ, випустять з-під варти. Він повернеться на службу

Військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив частину 19 вересня 2024 року, випустять з-під варти — з нього знімуть кримінальну відповідальність.
Про це з зали суду передає кореспондентка «Радіо Свобода».
За три дні він має повернутися на службу — буде оператором БпЛА.
Що передувало
Сергій Гнезділов — 24-річний військовослужбовець, який прийшов у ЗСУ у 2019 році. Його трирічний контракт мав закінчитися в березні 2022 року.
Усі ці роки він воював у 56 мотопіхотний Маріупольській бригаді. 19 вересня 2024 року Гнезділов пішов у СЗЧ (самовільно залишив частину) і за два дні публічно оголосив про це у фейсбуку. Він пояснив, що так хоче привернути увагу до проблеми, коли одні воюють безстроково, а інші не планують мобілізуватись.
Уже 9 жовтня Гнезділова затримали. Наступного дня йому оголосили підозру в дезертирстві. Під варту військового відправили 11 жовтня.
На ютуб-каналі «Бабеля» вийшло інтервʼю Сергія, де ми озвучили обвинувачення й аргументи різних сторін. Ось головні тези розмови, обовʼязково подивіться повну версію.
- Закон, який дозволяє без наслідків добровільно повернутися, набув чинності наприкінці листопада 2024 року. Якщо боєць повернувся, командир військової частини повинен упродовж 3 днів продовжити дію контракту чи служби, а також поновити виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення.
- 9 січня Рада проголосувала за продовження терміну добровільного повернення на службу до 1 березня 2025 року. Із СЗЧ можна повернутися через застосунок «Армія+».