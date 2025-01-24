Дрони СБУ та ССО атакували нафтопереробний завод і ТЕЦ в Росії

У ніч проти 24 січня дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій атакували Рязанський НПЗ і Рязанську ТЕЦ.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в СБУ.

Рязанський НПЗ — один з найбільших в Росії з потужністю переробки 17 млн тонн нафти на рік. Там палають щонайменше три резервуари.

Додатково пожежа, що виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де розміщена установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві жителі повідомляли про понад 50 вибухів.

Також дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції «Рязань» та по рязанській ТЕЦ.

Загалом цієї ночі під атакою були 11 регіонів РФ. Телеграм-канали писали, що у Саратовській області під ударом був НПЗ в Енгельсі, де місцеві чули щонайменше сім вибухів.

А в Брянську атакували завод «Кремній», який виготовляє чипи для ЗРК «Панцир», ракет «Іскандер», а також для РЛС, РЕБ і російських дронів. В області під ударом була будівля місцевого Слідчого комітету.

У російському Міноборони кажуть, начебто збили 121 дрон над територією Брянської, Рязанської, Курської, Саратовської, Ростовської, Московської, Бєлгородської, Воронезької, Тульської, Орловської, Липецької областей, а також над окупованим Кримом і Москвою. Пізніше у відомстві повідомили також про «збиття» трьох дронів над Ленінградською областю.