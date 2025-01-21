Трамп підписав перші укази на посаді президента США. Що зміниться

Дональд Трамп, вже офіційно 47-й президент США, підписав низку документів після складення присяги 20 січня.

Зокрема, він розпорядився призупинити всі програми зовнішньої допомоги Сполучених Штатів на 90 днів. За цей час їх перевірять, щоб визначити, чи відповідають проєкти політичним цілям Трампа.

Поки не зрозуміло, на який обсяг допомоги вплине указ. Конгрес уже виділив фінансування для багатьох програм, тож кошти мають бути витрачені, пише Reuters.

Заборону TikTok відтермінували на 75 днів — вона мала набути чинності 19 січня. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку держави. Водночас вони не мають припинити роботу платформи, якою «користуються мільйони американців».

Вашингтон виходить з Паризької кліматичної угоди, яка має на меті уповільнити темпи глобального потепління, зменшивши викиди парникових газів. Це важливо, бо США — друга країна у світі за обсягами цих викидів, що нагрівають планету, та є найбільшим виробником нафти й природного газу. Офіційний вихід відбудеться за рік.

Також США покидає ВООЗ. Дональд Трамп звинувачує Всесвітню організацію охорони здоров’я в неправильних діях стосовно пандемії COVID-19 та інших криз у медичній галузі.

На сьогодні Сполучені Штати — найбільший фінансовий спонсор ВООЗ. Країна забезпечує близько 18% загального фінансування організації. Однак уже через 12 місяців усі внески Вашингтону припиняться.

Трамп помилував близько 1 270 засуджених за штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Президент наказав Міністерству юстиції закрити близько 300 незавершених справ та звільнити 14 звинувачених у серйозних злочинах з метою повалення влади.

Указ, підписаний Трампом, надає «повне, абсолютне й безумовне помилування» близько 600 людям, проти яких висунули тяжкі звинувачення у нападі на правоохоронців або перешкоджанні їхній роботі під час заворушень.

47-й президент скасував дозвіл трансгендерним людям служити в Збройних силах. Трамп уже вчиняв так під час першої каденції, однак Байден повернув це право. При цьому конкретна заборона поки не введена. Раніше лідер США оголосив, що уряд тепер визнаватиме лише дві статі — чоловічу та жіночу.