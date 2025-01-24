У Словачинні протести проти проросійського премʼєра Фіцо — у столиці мітингували 60 тисяч людей

У понад 20 словацьких містах сьогодні знову почались протести проти політики уряду Роберта Фіцо.
Про це повідомляє Aktuality.
Акції протесту проти уряду словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо у Словаччині організовує ініціатива «Мир Україні» та опозиційні до чинної влади політичні партії.
Мітинг у столиці країни Братиславі вже закінчився — на головну площу міста вийшли майже 60 тисяч людей. У Кошицях вийшли 15 тисяч протестувальників.
Протести досі тривають в інших словацьких містах. Сьогодні на вулицях було більше людей, ніж на попередніх мирних акціях, — навіть у маленьких містах на протести вийшли тисячі людей.
«Ми розуміємо, що політичне керівництво цієї країни не може собі уявити, що хтось може діяти за власним бажанням і вільно», — прокоментував словацький актор заяву Фіцо про те, що у країні перебуває «група експертів», які нібито брали участь у протестах у Грузії та Революції гідності в Україні.
Словаки, як живуть за кордоном, теж мітингують, зокрема в Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії. Люди скандують: «Не будемо мовчати!», «Досить Фіцо», «Словаччина — це Європа». Наступну акцію протесту запланували на 7 лютого.
- Усі словацькі опозиційні партії 14 січня обʼєдналися і сказали, що спробують відправити у відставку прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Вони вважають, що Фіцо відмовився від управління країною і натомість іде на поклон до диктаторів.
- Роберт Фіцо зустрівся з Путіним у Москві 22 грудня 2024 року, щоб обговорити рішення Києва зупинити транзит газу РФ своєю територією з 1 січня. За даними Reuters, Путін пообіцяв Фіцо постачати газ до Словаччини альтернативним шляхом. Після візиту до Росії словацький премʼєр вирушив у відпустку до Вʼєтнаму. Медіа писали, що він відпочивав у люксовому готелі Capella Hanoi, доба проживання в якому коштує понад €6 тисяч.