Обстріл Запоріжжя, нова українська зброя і вибори у Грузії. Головне за тиждень

Україна успішно провела випробування нової ракети «Рута» і відправила переговорників до нової команди Трампа, а тим часом у Грузії обрали нового президента, якого не визнають ні опозиція, ні чинна очільниця держави.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

«Рута»

Це нова ракета вітчизняного виробництва. Ідуть успішні випробування. Ракета «Паляниця» вийшла в серійне виробництво, а ракета-дрон «Пекло» вже пройшла перші бойові застосування. Остання має швидкість до 700 кілометрів на годину й дальність ураження 700 кілометрів.

Запоріжжя

Російські військові вдарили ракетою по клініці в Запоріжжі 10 грудня. Через це загинули 11 людей. Ще 22 людини поранені. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 46 годин.

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Військові КНДР проти України

Україна отримала підтвердження, що росіяни почали застосовувати «помітну кількість» солдатів з КНДР у штурмах на Курщині. Окупанти включають військових з Північної Кореї у зведені підрозділи.

Мир

Команда нацбезпеки обраного президента США Дональда Трампа провела дискусії з Білим домом і українськими посадовцями, щоб знайти спосіб завершити повномасштабну війну. Трамп вважає, що режим припинення вогню в Україні (якщо про такий домовляться Київ і Москва) мають контролювати війська ЄС.

Україні допомагають

Цього тижня Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги на $500 мільйонів. У нього ввійшли боєприпаси до HIMARS, дрони та Javelin. Також Держдеп США схвалив пакет послуг з обслуговування винищувачів F-16 для України на $266 мільйонів, а Мінфін США вирішив виділити $20 мільярдів кредиту Україні, який гаситимуть замороженими активами РФ. Однак Палата представників США, яка ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік, не внесла в нього продовження ленд-лізу для України.

Тим часом парламент Канади схвалив військову допомогу Україні на майже $600 мільйонів, а Світовий банк виділить $454 мільйони на охорону здоровʼя.

Вибори в Грузії

Виборча колегія Грузії, абсолютну більшість якої становить провладна партія «Грузинська мрія», обрала президентом Михаїла Кавелашвілі — єдиного кандидата. Легітимність виборів не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиційні партії.

Михаїл Кавелашвілі

Підсумки року

Найкращою грою 2024 року став японський платформер Astro Bot, словом 2024 року, за версією словника Merriam-Webster, стала поляризація (polarization), Урсула фон дер Ляєн вдруге поспіль очолила рейтинг Forbes «100 найвпливовіших жінок світу», журнал Time назвав «Людиною року» Дональда Трампа, а Ілон Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 мільярдів.