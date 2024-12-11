Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 мільярдів.

Про це пише Bloomberg.

Ілон Маск — найбагатша людина у світі. Останній продаж акцій компанії SpaceX збільшив його статки одразу на $50 мільярдів — до $439,2 мільярда загалом.

Статки Маска різко зросли з кінця 2022 року. Але особливо стрімко вони зросли після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, бо Маск був одним із його найбільших політичних донорів і прихильників. Тоді за день після виборів, 6 листопада 2024 року, він додав до своїх статків $26,5 мільярда.

Акції Tesla зросли приблизно на 65% порівняно з передвиборчим періодом завдяки очікуванням, що Трамп скасує податкові пільги для електромобілів, які допомагають конкурентам Tesla. Тим часом вартість його стартапу зі створення штучного інтелекту xAI зросла більш ніж удвічі й сягнула $50 мільярдів — цьому також сприяла перемога Трампа на виборах.

Нещодавно Трамп заявив, що хоче бачити Ілона Маска і мільйонера Вівека Рамасвамі очільниками нового департаменту ефективності уряду США.

Новий департамент має надавати рекомендації уряду і співпрацювати з Білим домом, а також з бюджетним управлінням для проведення «великомасштабної структурної реформи» і створення підприємницького підходу до уряду, «небаченого раніше». Тож очікують, що Маск відіграватиме одну з ключових ролей в новій адміністрації Трампа.

Зараз, за даними Bloomberg, другою найбагатшою людиною планети є Джефф Безос зі статками $244 мільярдів. Третій — Марк Цукерберг, зі $219 мільярдами.